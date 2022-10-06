Тюменским бизнесменам расскажут, как использовать опыт Netflix и Amazon

В пятницу, 7 октября, в 10:45 в конгресс-холле Тюменского технопарка состоится мастер-класс – «Разработка бизнес-моделей: от стартапа до масштабирования». Мероприятие подготовили центр «Мой бизнес» Тюменской области, MZN BRAIN CAPITAL, Корпоративный Университет Тюменского Технопарка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Текущая ситуация в экономике ставит перед предпринимателями новые вызовы. Важно развивать умение пользоваться ресурсами, которые есть. И самые главные ресурсы – наши ментальные модели, наше понимание ситуации и наше умение управлять эмоциями», – объяснили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Мастер-класс направлен на повышение уровня конкурентоспособности предпринимателей, на мероприятии. Спикерами выступят Мурат Нурпеисов и Константин Тютюнов. Участник обсудят, какие эмоции заставляют человека совершить покупку и как на этом сделать деньги, как создавали свои бизнес-модели сильнейшие компании Netflix, Amazon, Starbucks, Alibaba и как использовать их опыт в своем бизнесе, как найти возможности для трансформирования бизнеса и его роста в существующих бизнес-реалиях.

На мероприятии ждут предпринимателей, которые хотят начать бизнес, планируют вырасти и выйти на новые рынки или хотят адаптировать свой бизнес под ситуацию.

Регистрация по ссылке. Участие бесплатное.