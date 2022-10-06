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Уведомления о ремонте автомобиля будут приходить на Госуслуги

На Госуслугах начнут оповещать об отзыве автомобилей

Уведомления о ремонте автомобиля будут приходить на Госуслуги
Фото: unsplash.com

Автовладельцев будут информировать об отзывных кампаниях через Госуслуги. Так, если обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически поступит в личный кабинет на портале, рассказали Минцифры в своем Телеграм-канале.

«Отзыв автомобилей – это процедура для проверки и исправления возможных дефектов, которые выявил производитель уже после запуска в продажу партии автомобилей. Чтобы устранить дефект, производитель начинает отзыв авто для бесплатного ремонта. С 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 млн автомобилей. Сервис будет присылать уведомления владельцам автомобилей, зарегистрированным на Госуслугах», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в сообщении будет написана причина ремонта и информация, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Для получения уведомления пользователь должен подтвердить учетную запись на Госуслугах, а также внести данные об автомобиле. Для этого необходимо перейти в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажать кнопку «Запросить». Запрос автоматически направится в ГИБДД.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 252, комментариев: 0
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