Более 30 человек погибли при стрельбе в детском саду в Таиланде

Как минимум 34 человека погибли в результате стрельбы в детском саду, расположенном в одной из провинций на северо-востоке Таиланда, передает Reuters. Среди погибших 22 ребенка.

По информации The Bangkok Post, трагедия произошла в городе Нонг Буа Лампу. Нападавший был вооружен огнестрельным оружием и ножами, уточняет СМИ. По данным полиции, совершивший массовое убийство мужчина в прошлом сам был полицейским. Сейчас все силовые ведомства ищут преступника.

26 сентября в школе №88 Ижевска произошла стрельба. Погибли 11 детей и 6 взрослых. Нападавший - 34-летний выпускник школы Артем Казанцев — застрелился.