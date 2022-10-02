Российские ученые зафиксировали сближающийся с Землей астероид

Две российские обсерватории зафиксировали в ночь на 1 октября новый астероид 2022 SE37. Об этом сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — говорится в сообщении.

В институте отметили, что диаметр астероида составляет более полукилометра, он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. «В обозримом будущем опасности для Земли не представляет», — добавили там.