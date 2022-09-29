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Страховые пенсии по старости с 1 января вырастут на 4,8%

В России проиндексируют пенсии по старости выше уровня инфляции

Страховые пенсии по старости с 1 января вырастут на 4,8%
Фото: pixabay.com

С 1 января 2023 года средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 увеличат до 21 864 рублей. Выплаты будут проиндексированы на 4,8%, что выше уровня инфляции этого года, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», – подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре 2022 года, с учетом июньской индексации 20 864 рубля, а в январе 2023 года – 21 864 рублей. Годовой рост пенсий составит 15,28% и превысит прогнозируемую в 2022 году инфляцию на уровне 12,4%.

Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей. В том числе на выплату страховых пенсий – почти 9 трлн рублей.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 235, комментариев: 0
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