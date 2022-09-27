В Ялуторовске собрались казаки

24 сентября в Ялуторовске при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Тюменской области состоялось ежегодное первенство отдельского казачьего общества Тюменской области «Кубок Ермака».

Открытое состязание среди казаков региона посвящается памяти атамана Ермака Тимофеевича и его дружины. Оно проходит в рамках стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества и способствует сохранению и развитию традиционной культуры казаков, пропаганде казачьих воинских традиций и здорового образа жизни.

В этом году побороться за первенство собрались команды из 10 казачьих обществ Тюменской области. 11 детских и 6 взрослых команд соревновались в двух возрастных категориях: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше.

Сложная, но интересная и разнообразная программа состязаний ждала участников: командные соревнования на военизированной полосе препятствий, эстафеты «Казачье многоборье», командная контактная игра с мячом «Кила». Никого не оставил равнодушным зрелищный турнир по «Рубке шашкой».

В итоге судейская коллегия распределила места в общекомандном зачёте. Среди взрослых команд победителем стала Коркинская казачья сотня Ишимского хуторского казачьего общества, второе место заняло Тюменское городское казачье общество, третье – у Ялуторовского станичного казачьего общества «Казачий спас».

Юные казаки Ишимского хуторского казачьего общества «Казачата 4-3» стали первыми среди детских команд, у команды «Пластуны» Омутинского хуторского казачьего общества второе место, «Казачата 4-1» из Ишимского хуторского казачьего общества стали третьими.

Участие в подобных турнирах развивает у молодежи не только оборонно-спортивные навыки и умения, но и патриотизм, чувства долга, любви к Отечеству, уважение и интерес к истории и традициям.