16+
Логотип Сиапресс
USD  58,1756   EUR  55,9953  

Новости

Больше новостей
А вам нравится сургутский Биг-Бен?
Комментировать
0
Средняя зарплата в Сургуте приближается к 100 тысячам рублей, выяснило РИА Новости. А ваша?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о частичной мобилизации?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области состоялся чемпионат по картингу

Третий этап чемпионата по картингу прошел на картодроме «Упоровские виражи»

​В Тюменской области состоялся чемпионат по картингу
Фото: admtyumen.ru

Более 50 спортсменов приняли участие в третьем этапе чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине «картинг», сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На картодроме «Упоровские виражи» встретились пилоты из Тюменской, Свердловской, Омской, Челябинской и Курганской областей, чтобы показать свое мастерство.

Классы «Мини» и «Супер-мини» собрали наибольшее количество участников. Победителем в классе «Супер-мини» стал Дмитрий Нагдасев из г.Ревда Свердловской области. В классе «Мини» лучшим оказался Тимофей Цулин из с. Упорово.

Спортсмены из Омска Иван Шелест и Федор Канушин заняли первые места классах «KZ-2» и «Raket-120».

По итогам всех этапов в личных зачетах победителями стали Илья Шахматинов из Тюмени в классе «Ротакс макс юниор», Гузель Янгуразова из Ялуторовска в классе «Ротакс макс».

Команда из города Ялуторовска «PROFI racing team» набрала наибольшее количество очков на протяжении всех трех этапов чемпионата. Второе место у сборной команды Омска. Команда города Тюмени «ПРО-КАРТ» стала третьей.

Руководитель пресс-службы Тюменской региональной Федерации автомобильного спорта ОО «ТРФАС» Дмитрий Соколов похвалил участников соревнований, особенно выделив девушек, которых немного в этом виде спорта: «Спортсмены проявили себя мужественно. В классе «Супер-Мини» участвовала девушка - Василиса Сухих из Каменска-Уральского, став по итогам чемпионата пятой в своем классе. А в классе «Ротакс-Макс» Гузель Янгуразова обогнала ближайшего соперника практически в два раза по очкам и стала чемпионкой».


нравится (0) не нравится (0)
27 сентября в 09:10, просмотров: 47, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте упразднят отдел опеки и попечительства 825
  2. У летевешего из Сургута самолета треснуло лобовое стекло 701
  3. Число «карантинных» детсадов Югры растет 600
  4. ​Льготники в Сургуте получают карты, по которым смогут бесплатно кататься на автобусах 542
  5. Казахстан потребует загранпаспорт для проживания в стране 493
  6. Казахстан выдаст России разыскиваемых жителей РФ, уклоняющихся от мобилизации 484
  7. В Югре скончался пациент с ковидом 469
  8. В столице Югры окажут помощь семьям мобилизованных 454
  9. Пожилой водитель столкнулся с легковушкой и опрокинулся в Нижневартовском районе 450
  10. Специалисты сфер медиа, связи и IТ могут получить отсрочку от мобилизации 438
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26634
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10825
  3. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6473
  4. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4800
  5. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 3956
  6. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3168
  7. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 2757
  8. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 2328
  9. ​Ностальгия среди «берёзок» 2164
  10. ​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу 2113
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26634
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10825
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8084
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6473
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5414
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5003
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4905
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4800
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4694
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4270

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика