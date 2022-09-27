Третий этап чемпионата по картингу прошел на картодроме «Упоровские виражи»

Более 50 спортсменов приняли участие в третьем этапе чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине «картинг», сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На картодроме «Упоровские виражи» встретились пилоты из Тюменской, Свердловской, Омской, Челябинской и Курганской областей, чтобы показать свое мастерство.

Классы «Мини» и «Супер-мини» собрали наибольшее количество участников. Победителем в классе «Супер-мини» стал Дмитрий Нагдасев из г.Ревда Свердловской области. В классе «Мини» лучшим оказался Тимофей Цулин из с. Упорово.

Спортсмены из Омска Иван Шелест и Федор Канушин заняли первые места классах «KZ-2» и «Raket-120».

По итогам всех этапов в личных зачетах победителями стали Илья Шахматинов из Тюмени в классе «Ротакс макс юниор», Гузель Янгуразова из Ялуторовска в классе «Ротакс макс».

Команда из города Ялуторовска «PROFI racing team» набрала наибольшее количество очков на протяжении всех трех этапов чемпионата. Второе место у сборной команды Омска. Команда города Тюмени «ПРО-КАРТ» стала третьей.

Руководитель пресс-службы Тюменской региональной Федерации автомобильного спорта ОО «ТРФАС» Дмитрий Соколов похвалил участников соревнований, особенно выделив девушек, которых немного в этом виде спорта: «Спортсмены проявили себя мужественно. В классе «Супер-Мини» участвовала девушка - Василиса Сухих из Каменска-Уральского, став по итогам чемпионата пятой в своем классе. А в классе «Ротакс-Макс» Гузель Янгуразова обогнала ближайшего соперника практически в два раза по очкам и стала чемпионкой».