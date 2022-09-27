В Казахстане выдадут РФ уклоняющихся от мобилизации россиян, если их объявят в розыск

В Казахстане выдадут России жителей РФ, уклоняющихся от мобилизации, но только в том случае, если их объявят в розыск или заведут уголовное дело. Об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

«Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день, как со стороны России, так и с нашей стороны, ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими Парламентами. Если их будут искать военкоматы, это не является правовым основанием для их выдачи», – отметил Марат Ахметжанов.

Ранее в Казахстане заявили, что потребуют загранпаспорт для проживания в стране.