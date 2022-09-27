МРОТ в России вырастет на 6,3%

В России проиндексируют МРОТ на 6,3% 1 января 2023 года. Эту инициативу предложили в Министерстве труда и социальной защиты. Таким образом, после повышения МРОТ составит 16,2 тысячи рублей.

Индексации также подлежит прожиточный минимум. Однако он вырастет всего на 3,3% или же до 14,4 тысяч рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета, уточнили в пресс-службе министерства.

«С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%», – сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.