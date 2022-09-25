Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст для натурализованных иностранцев страны до 50 лет

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть увеличение призывного возраста для получивших гражданство РФ иностранцев до 45-50 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале СПЧ.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Владимир Путин подписал законы, ужесточающие уголовную ответственность за отказ участвовать в боевых действиях.