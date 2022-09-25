Депутаты Госдумы внесли законопроект о выплате 300 тыс. рублей мобилизованным россиянам

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Об этом стало известно в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

Помимо выплаты, в законопроекте предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам и налога на имущество во время службы. Также, россиянам подлежащим призыву, предоставят компенсацию расходов на оплату ЖКХ, установят ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отсрочке студентов от частичной мобилизации.