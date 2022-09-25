Глава Чечни предложил провести частичную мобилизацию среди силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести частичную мобилизацию среди подготовленных сотрудников силовых ведомств. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В качестве примера, глава Чечни назвал сотрудников МЧС, Федеральной службы судебных приставов, ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, прокуратуры и Следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами - это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учётом нововведений», - отметил Рамзан Кадыров.

Также, глава Чечни обратился к «уклонистам» и назвал их «дармоедами, лентями, тунеядцами, иждивенцами», которые «никакой пользы никогда не принесут».