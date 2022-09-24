Повышать тарифы на услуги ЖКХ не будут до 2024 года после увеличения в декабре

В России полтора года не будут индексировать тарифы ЖКХ за счет повышения в декабре 2022 года. Ранее ожидалось, что увеличение стоимости платы за коммунальные услуги произойдет в 2023 году. Предельный уровень индексации тарифов при этом не должен превысить 9% по стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отмечается, что перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

В ведомстве предупредили, что следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.