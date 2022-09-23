В РФ намерены проиндексировать материнский капитал на рождение ребенка на 12,4%

С 1 февраля 2023 года в РФ намерены проиндексировать материнский капитал на рождение первого и второго ребенка на 12,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Согласно данным документа, размер маткапитала составит 589 569 рублей на первого ребенка и 779 094 рублей на второго. Доплата на рождение второго ребенка составит 189 524 рубля.

Напомним, что с 1 февраля текущего года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго - 693,1 тыс. рублей.

Ранее в России разрешили оплачивать маткапиталом частные детские сады.