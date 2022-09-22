Житель Нефтеюганска похитил банковскую карту своей приятельницы

В Нефтеюганске осудили 47-летнего мужчину, который похитил у своей приятельницы две тысячи рублей с банковской карты. Оказалось, что подозреваемый был ранее судим.

«33-летняя жительница города сообщила, что она обнаружила сообщение о списание двух тысяч рублей, с ранее утерянной банковской карты. Однако, электронный кошелек не был утерян, как предполагала потерпевшая, а был похищен ее приятелем. В тот день он пришел в гости к потерпевшей для распития алкоголя, а когда хозяйка квартиры уснула, решил воспользоваться моментом и совершил кражу карточки. Однако, деньги снял только через несколько дней, чтобы отвести от себя все подозрения», – рассказали в УМВД России по Югре.

Нефтеюганский районный суд признал виновным нефтеюганца в преступлении. За кражу осужденный заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей.