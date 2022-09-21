Президент РФ рассказал, кого мобилизуют в первую очередь

В России объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сегодня в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что мобилизации будут призваны бывшие военные, имеющие специальности, и солдаты запаса.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», —заявил Путин.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 300 тысяч резервистов будут призваны.