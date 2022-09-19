Советник президента Валерий Фадеев выступит на «Инфотех-2022»

С 19 по 20 октября в Тюмени пройдет XVфорум-выставка «Инфотех-2022». Одним из ожидаемых событий станет международный форум местных властей «Города настоящего и будущего».

«На форуме мэры российских и иностранных городов обсудят перспективы развития городской среды. Модератором пленарной сессии «Города настоящего и будущего» советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступит Валерий Фадеев», – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Спикерами также выступят вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева, заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения Московского энергетического института Евгений Гашо, председатель Экспертного совета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ирина Булгакова.

Одной из тем встречи станут вопросы параллельного импорта, импортозамещения, планах по созданию цифрового сервиса «Биржа импортозамещения». Эту тему осветит первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, координатор проекта по импортозамещению Сергей Морозов.

«Также 20 октября на площадке «Инфотех-2022» пройдет Общее собрание Союза российских городов, основной целью которого является выстраивание контактов российских городов с коллегами из стран — членов СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, что позволит взаимодействовать в научно-технической, экономической, гуманитарной и иных сферах. По завершении тематических линий пройдет заключительная пленарная сессия, где будут подведены итоги встречи», – добавили в департаменте.

Стоит отметить, что форум-выставка «Инфотех» традиционно вызывает большой интерес. В прошлом году участниками «Инфотеха» в офлайн- и онлайн-формате стали более трех тысяч человек.

«В этом году форум пройдет в гибридном формате: все мероприятия деловой программы можно будет смотреть в прямой онлайн-трансляции. Регистрация на «Инфотех-2022» уже открыта, предлагаем присоединиться к масштабному IT-событию тюменской осени уже сейчас», – добавили в департаменте.