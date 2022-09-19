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​В Тюмени построят три современные пожарно-спасательные части

Александр Моор попробовал себя в роли пожарного

​В Тюмени построят три современные пожарно-спасательные части
Фото: t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с начальником Главного управления МЧС региона Артуром Хачатряном, на которой обсуждались перспективы развития пожарной службы в регионе. В планах – строительство пожарно-спасательных частей, здания аварийной службы и покупка техники.

«Три современные пожарно-спасательные части построим в Тюмени. Областная столица растет, возводятся новые дома, микрорайоны, и важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Пожарно-спасательные части расположатся в жилых районах города. Также в планах закупить и поставить на вооружение 50-метровую автолестницу на базе КамАЗа. Она нужна для тушения пожаров и эвакуации людей из многоэтажных зданий. Подыскиваем площадку под новое здание для аварийно-спасательных служб. Там разместятся специалисты областной службы экстренного реагирования и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам», – рассказал Александр Моор на личной странице в Telegram.

Губернатор добавил, что с 1 января 2023 года МЧС передаст Тюменской области 13 отдельных пожарных постов в населенных пунктах региона.

Кроме того, на какое-то время Александр Моор сменил профессию. «Коллеги предложили испытать все «прелести» профессии на себе, насколько не просто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто! Уважаю пожарных! Настоящее мужское дело», – поделился впечатлениями губернатор и опубликовал фото.


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19 сентября в 16:18, просмотров: 216, комментариев: 0
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