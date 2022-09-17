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​Во Всероссийской акции «Сохраним лес» приняло участие более 2,5 тысячи тюменцев

В Тюменской области планируют высадить больше деревьев, чем уничтожено пожарами

​Во Всероссийской акции «Сохраним лес» приняло участие более 2,5 тысячи тюменцев
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес», которая прошла в Винзилинском лесничестве 17 сентября.

«Год назад на этом месте бушевал пожар. К сожалению, деревья погибли, пришлось вырубить. Вместо них на 18 гектарах высадили сегодня сеянцы сосны. Только в Винзилинском лесничестве во Всероссийской акции «Сохраним лес» приняло участие более 2,5 тысяч человек. Дело очень важное и нужное. В этом году мы планируем восстановить лес на 7 тысячах гектаров по всей области. Для понимания масштаба – это почти 78 тюменских Гилевских рощ или 66 парков Гагарина. Спасибо, земляки, за активную жизненную позицию и заботу о наших лесах!», – рассказал глава региона на личной странице в соцсетях.

Губернатор также подчеркнул: «Принципиально важно, что при планировании работ по лесовосстановлению исходим из того, что количество посаженных деревьев должно быть как минимум равно тому, которое мы потеряли из-за пожаров или незаконных рубок. Но мы всегда планируем высаживать больше, чтобы не только восстанавливать, но и приумножать наши лесные богатства».

Стоит отметить, что в регионе активно идет работа по повышению эффективности профилактики лесных пожаров и борьбы с ними. В 2022 году за счет областного бюджета закуплено 38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования. Для своевременного выявления лесных пожаров расширяется система видеомониторинга. Планируется приобрести еще 16 беспилотных летательных аппаратов вдобавок к 38, которые уже используются в регионе.


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17 сентября в 16:22, просмотров: 112, комментариев: 0
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