Минюст включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

Минюст внес юмориста и телеведущего Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». Об этом следует из реестра на сайте ведомства. Галкин стал 23-м физлицом, включенным в этот перечень.

В начале марта артист вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию. Певица говорила, что не собирается эмигрировать, пояснив, что поехала лечиться и отдыхать в Израиль. В конце августа она вернулась в страну.

Максим Галкин не раз публично выступал против военной операции на Украине, пишет РБК. По словам источников издания, после этого федеральные телеканалы отказались от сотрудничества с артистом. Вместо Галкина ведущим программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» стал Николай Цискаридзе.