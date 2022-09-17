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Максима Галкина внесли в список иноагентов

Минюст включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

Максима Галкина внесли в список иноагентов
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Минюст внес юмориста и телеведущего Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». Об этом следует из реестра на сайте ведомства. Галкин стал 23-м физлицом, включенным в этот перечень.

В начале марта артист вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию. Певица говорила, что не собирается эмигрировать, пояснив, что поехала лечиться и отдыхать в Израиль. В конце августа она вернулась в страну.

Максим Галкин не раз публично выступал против военной операции на Украине, пишет РБК. По словам источников издания, после этого федеральные телеканалы отказались от сотрудничества с артистом. Вместо Галкина ведущим программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» стал Николай Цискаридзе.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 358, комментариев: 0
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