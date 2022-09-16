Жители Тюменской области стали значительно чаще отдавать предпочтение авто из Казахстана

В «тюменскую матрешку» в 35 раз чаще, чем в прошлом году, стали ввозить авто из Казахстана. По информации таможни, из соседнего государства прибыли на юг Тюменской области 334 транспортных средства, 84 – в Курганскую область, 63 - в ХМАО-Югру и 11 на Ямал. Беларусь и Киргизия на втором и третьем местах рейтинга.

В топе торговых марок ввозимых машин TOYOTA LAND CRUISER, HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI PAJERO, HYUNDAI SONATA, HYUNDAI TUCSON и KIA SPORTAGE.

Это связано с тем, что в отношении автомобилей из Казахстана, имеющих статус товаров ЕАЭС, таможенная пошлина не взимается. В таможенный орган уплачивается только утилизационный сбор.