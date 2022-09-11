Мурашко сообщил о сокращении потребления алкоголя в России на 40% с 2008 года

Потребление алкоголя в России сократилось более чем на 40% с 2008 года. В 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — сказал министр «РИА Новости».

По его словам, также в России снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

По данным Росстата, в России в 2021 году по сравнению с пандемийным 2020-м на 6% снизилось число смертей, связанных с алкоголем – 47,4 тыс. против 50,4 тыс. При этом показатели прошлого года и 2019-го оказались сопоставимы: три года назад смертность от алкоголя составляла 47,4 тыс. человек, уточняет РБК.