В Молдавии решили возобновить авиаперелеты с Россией

В Молдавии возобновят прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом, ранее прерванное в феврале этого года. Как сообщает молдавская авиакомпания Air Moldova, возобновление рейсов запланировано с 1 октября.

«Air Moldova после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», - отмечает пресс-служба авиакомпании.

Также в сообщении говорится, что компании поступали требования от пассажиров использовать билеты, купленные в пандемийное время и после прекращения рейсов с Москвой в феврале нынешнего года.