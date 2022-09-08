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Россиянам пообещали новый iPhone по цене от 125 тысяч рублей

Глава Минпромторга допустил поставки в Россию нового iPhone по параллельному импорту

Россиянам пообещали новый iPhone по цене от 125 тысяч рублей
pixabay.com

Новые смартфоны Apple, представленные накануне на традиционной осенней презентации компании, будут ввозить в Россию по параллельному импорту. У жителей страны будет возможность купить их, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал министр в разговоре с «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума.

Цены на модели iPhone 14 Pro и Pro Max будут начинаться от 125 тыс. рублей. Эксперты считают, что это может остановить даже самых преданных поклонников Apple. «Если учесть такие запредельно высокие цены на iPhone для российского рынка, то у нас будут единичные продажи. <...> Да, у нас есть поклонники Apple, но при таких ценах даже они десять раз подумают», — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

Накануне, 7 сентября, Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus с увеличенным экраном, а также Pro-версии смартфона — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В обоих случаях модель поменьше оснащена экраном с диагональю 6,1 дюйма, а большая модель — дисплеем на 6,7 дюйма. Стандартные iPhone получили новую 12-мегапиксельную основную камеру, Pro-версия — основной сенсор на 48 мегапикселей и 12-мегапиксельную ультраширокую камеру, пишет Forbes.


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Сегодня в 17:35, просмотров: 206, комментариев: 0
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