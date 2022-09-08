Певицу Монеточку из Екатеринбурга объявили в розыск из-за невыплаты экс-солисту «Чай вдвоем»

Судебные приставы объявили в розыск певицу из Екатеринбурга Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка. Об этом сообщает Mash со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов.

Речь идет о задолженности по иску, который к Монеточке летом 2021 года подал экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Он обвинил певицу в плагиате, заявив, что она использовала в своей песне «Мама, я не зигую» заимствования из его композиции «Женщина, я не танцую». Костюшкин потребовал от Монеточки 900 тыс. рублей.

Представитель певицы в суде утверждал, что «Мама, я не зигую» является пародией на «Женщина, я не танцую». Однако назначенный судом эксперт пришел к выводу, что композиция «не относится к жанру музыкальной пародии» и что в ней использованы «заимствованный музыкальный материал и отдельные текстовые конструкции».

В итоге суд встал на сторону Костюшкина и обязал певицу выплатить артисту полмиллиона рублей в качестве компенсации. Позже Монеточка покинула Россию вместе с супругом.