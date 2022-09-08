Бывший директор сургутской гимназии ушла из жизни в 83-летнем возрасте

Заслуженный учитель РФ и бывший директор сургутской гимназии Ф. К. Салманова Полина Пархомович скончалась на 83 году жизни, сообщает «Сургутинформтв». Последние годы она провела в Тюмени.

Полину Пархомович помнят, как талантливого директора школы, творческого учителя истории и отличника народного образования, награжденного медалью «За освоение недр Западной Сибири».

«Это была яркая личность, первоклассный специалист, прекрасный организатор, учитель большой эрудиции, преданный делу и широкой души человек – она внесла достойный вклад в образование города Сургута и Ханты-Мансийского округа. Искренние соболезнования родным и близким. Память о Полине Михайловне будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными», – рассказали о ней коллеги в соцсетях.

Она руководила школьным учреждением 16 лет – с 1982 по 1998 годы. В годы работы Полина Пархомович смогла сформировать крепкие традиции. Например, выпускники сажали деревья. А 22 апреля учащиеся отмечали День труда и дарили школе подарки.