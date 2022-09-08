Педофил надругался над 12-летней девочкой в поезде Сургут – Екатеринбург

Тобольский районный суд Тюменской области осудил 31-летнего мужчину, изнасиловавшего 12-летнюю девочку в поезде «Сургут – Екатеринбург». Как сообщает СУ на транспорте Следственного комитета, осужденный получил восемь лет колонии строгого режима.

Судом установлено, что инцидент произошел 27 декабря 2021 года в плацкартном вагоне поезда «Сургут – Екатеринбург». Находясь вблизи станции Тобольск, мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», - отмечают в ведомстве.