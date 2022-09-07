Художники стрит-арта разрисовали дома в Нижневартовске

Новые стрит-арт работы появились в Нижневартовске в рамках фестиваля уличного искусства «Мóсты». Картины украсили фасады домов, парапеты набережной и здания трансформаторных подстанций в разных частях города. В этом году участники фестиваля по просьбе жителей уделили больше внимания старой части Нижневартовска, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, художник из Казани Рустам Салемгараев (Rustam Qbic) создал рисунок, несущий послание о важности любви, саморазвития и человечности. Картина украсила фасад дома на улице Заводская, 12.

Художник из Томска Илья Маломощенко (Ilia wince) нарисовал мурал на улице Рабочая, 27. В крупноформатном изображении тесно переплелись деревенские натюрморты, элементы деревянного зодчества, традиционные орнаменты и абстрактные символы. Другой торец этого же дома преобразил Захар Назаров (Issue) из Москвы, специализирующийся на экспериментах со шрифтами, абстрактными и геометрическими композициями.

В планах у создателей фестиваля – сделать его ежегодным и превратить в большой арт-проект, который объединит уличных художников, музыкантов, певцов, актеров, танцоров и артистов различных жанров.

«Сейчас мы находимся в поисках финансовых источников на 2023 год, планируем попробовать новые форматы, например, ландшафтные композиции, мозаику, стремимся находить новые локации для граффити, расширить географию фестиваля и дать возможность авторам учиться друг у друга. В нашей команде уже порядка 50 человек, все они вовлечены в процесс создания, проведения и продвижения проекта», – рассказал автор фестиваля, директор организации «Арт Среда» Андрей Ольховский.