К концу осени бренд H&M уйдет из России

H&M навсегда уйдет из России 30 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на работников популярной сети продажи одежды. Известно, что сотрудники магазина получили письмо, в котором говорится, что точки закроют для покупателей в конце ноября, а далее две недели будут вывозить оборудование.

Напомним, что H&M объявила об уходе из России — однако в торговой сети осталось огромное количество непроданного товара. Компания ранее планировала продавать его до тех пор, пока запасы не иссякнут. Также велись поиски для покупателя сети магазинов в стране.