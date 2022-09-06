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​Число уехавших из России выросло в два раза по сравнению с прошлым годом

419 тысяч человек выехали из России с начала года

​Число уехавших из России выросло в два раза по сравнению с прошлым годом
pixabay.com

С начала 2022 года из России выехали 419 тыс. человек. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодов прошлого года, когда из страны уехали 202 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. По его данным, миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. годом ранее.

В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс. (миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году). В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. в 2021-м).

Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.). Из стран дальнего зарубежья лидерами стали Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.).

«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тыс. человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства — участники СНГ: на 189,0 тыс. человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья: на 27,6 тыс. человек, или в 2,2 раза», — отметили в Росстате.

По подсчетам Росстата, с начала года численность населения в России снизилась на 480,6 тыс. человек, или на 0,33%. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года население РФ сократилось на 307,7 тыс. человек (или на 0,21%). Естественная убыль населения составила 383,8 тыс. человек против убыли в 421,9 тыс. в прошлом году.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 72, комментариев: 0
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