16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3713   EUR  60,2187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Борису Джонсону нашли замену в Великобритании

Лиз Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра Великобритании

​Борису Джонсону нашли замену в Великобритании
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром страны. Она победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. Об этом на церемонии в Лондоне объявили председатель Консервативной партии Эндрю Стивенсон и глава руководящего комитета партии Грэм Брэди, пишет РБК.

Выборы завершились 2 сентября после того, как около 170 тыс. членов партии проголосовали по почте. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер в 1979-1990 годах и Терезы Мэй в 2016-2019. Ранее Лиз Трасс занимала посты министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции и лорда-канцлера и министра иностранных дел.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 7 июля, что уходит в отставку, но будет исполнять обязанности до выборов нового главы правительства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:51, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 853
  2. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 739
  3. В Югре рубят кедры ради сбора шишек 506
  4. Выход в городское общественное пространство – это выход на новую аудиторию и диалог с новыми людьми 438
  5. ​В России на любой случай проявления межнациональной розни есть несколько статей УК. Зачем придумывать лишнее? 380
  6. ​Уход Голливуда отбил у россиян желание ходить в кино 378
  7. В России упал спрос на айтишников 358
  8. Жители Нягани не успели на салют на День нефтяника из-за организаторов 326
  9. Пожилой водитель «Лады» устроил аварию с тремя пострадавшими в Ханты-Мансийске 325
  10. Отпускники из Югры планируют отдохнуть осенью дома или в поездках по России 284
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4015
  2. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3125
  3. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2462
  4. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 1735
  5. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 1690
  6. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1668
  7. В Ханты-Мансийске открыли уникальную школу с бассейном и лесной зоной 1562
  8. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 1468
  9. Мой земляк, Михаил Горбачев 1453
  10. Полицейские ищут в Сургуте парня, который вымогал деньги у несовершеннолетних 1439
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7810
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4015
  3. ​Разрушительные заблуждения 3785
  4. ​Нетореными тропами 3752
  5. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3598
  6. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3540
  7. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3206
  8. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3125
  9. Районный парикмахер 3013
  10. ​Люди и книги 2899

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика