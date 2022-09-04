Тюменец поймал настолько большую щуку, что ее тяжесть не смогли определить весы

Тюменец Алексей Саранча поймал гигантскую щуку. По его словам, выловить такую огромную рыбину удалось на приманку, которую он купил незадолго о рыбалки:

«В это, конечно, будет сложно поверить, но на первом же забросе, мой гость двукратно увеличивает свой многолетний рекорд по щуке. И, думаю, теперь надолго. С такими рекордами, как сказал бы мой знакомый врач, люди живут годами, а то и десятками лет», – написал у себя на странице в соцсетях Алексей.

В комментариях люди стали гадать, сколько же весит такой улов. Одни предполагали, что щука весит 12-14 килограмм, другие – что все 19. Однако сам рыбак рассказал, что весы не смогли определить вес рыбы: «Такое бывает, когда вес больше 16 килограмм».