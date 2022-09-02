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В отделении Банка России по Тюменской области спустя 20 лет сменился руководитель

Елена Никитина возглавила отделение Банка России по Тюменской области вместо Сергея Попова

В отделении Банка России по Тюменской области спустя 20 лет сменился руководитель
Фото: отделение Банка России по Тюменской области

Отделение Банка России по Тюменской области возглавила Елена Никитина. Она сменила на посту Сергея Попова, который был руководителем территориального учреждения с 2002 года.

«Управляющим Отделением Банка России по Тюменской области с 2 сентября 2022 года назначена Елена Никитина. Она будет курировать работу подразделений мегарегулятора в Тюменской области, Югре и на Ямале. В системе Банка России Елена Никитина работает с 1995 года, прошла путь от экономиста до заместителя управляющего регионального отделения Банка России», – сообщили в пресс-службе отделения.

В 2016 году Елена Никитина стала заместителем Сергея Попова, возглавлявшего на тот момент отделение. В марте 2022 года Сергей Попов покинул пост, и исполняющим обязанности руководителя назначили Елену Никитину.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 128, комментариев: 0
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