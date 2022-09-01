Объекты капитального строительства в лесах России разрешили строить для развития экотуризма

В лесах России разрешили размещение объектов капитального строительства в сфере туризма, развития физической культуры и укрепления здоровья. При этом они должны быть обустроены на участках без деревьев и занимать не более 20% от всей территории, сообщили в ТАСС со ссылкой на приказ Минприроды России.

«В лесах допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан», – говорится в документе.

Напоминаем, что ранее в лесах можно было размещать некапитальные строения, а также туристические станции, тропы и трассы.