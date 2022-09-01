Продажи презервативов серьезно сократились в российских аптеках и торговых сетях

Россияне стали экономить на средствах контрацепции. Продажи презервативов в российских аптечных сетях за семь месяцев этого года снизились в натуральном выражении на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,9 млн упаковок. Подсчеты произвела аналитическая компания DSM Group.

По данным аналитиков, продажи контрацептивов падали в каждом месяце за исключением марта, когда на фармрынке наблюдался ажиотажный спрос. Но для презервативов мартовский рост оказался не столь высоким (+4%), как для другой аптечной продукции, а уже в апреле спад составил 30% по сравнению с прошлым годом.

«Спрос на презервативы упал и в торговых сетях. С января по июль 2022 г. их продажи в натуральном выражении год к году сократились на 6,6%, подсчитали в NielsenIQ. Абсолютные цифры исследовательская компания не называет, аналитики тоже затруднились оценить количество проданной продукции», - пишут «Ведомости».

По данным DSM Group, часть покупателей контрацептивов переключилась на другие каналы продаж. С начала года россияне приобрели на крупнейших интернет-площадках – Wildberries и Ozon – в 3,4 раза презервативов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики маркетплейсов Moneyplace. Впрочем, такой рост не компенсирует падения продаж в аптеках и не меняет общей тенденции к снижению популярности презервативов, отмечает издание.