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​Ковид-ограничения в Тюменской области продлили до 1 октября

Ограничения из-за ковида продолжают действовать в Тюменской области

​Ковид-ограничения в Тюменской области продлили до 1 октября
Фото: admtyumen.ru

Оперативный штаб Тюменской области принял решение продлить действие ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19 до 1 октября. Губернатор Александр Моор призвал жителей региона внимательно следить за своим здоровьем и не пропускать положенные сроки ревакцинации от COVID-19. Также глава региона рекомендовал соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией регистрируется в Тюменской области в течение последних семи недель, начиная с 11 июля. За последнюю неделю было зарегистрировано 5 тысяч 385 случаев – на 56 процентов выше уровня предыдущей недели», – доложила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

Недельный показатель заболеваемости составил 347 на 100 тысяч населения. 76 процентов заболевших приходится на областной центр. Среди взрослого населения региона заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 58 процентов, среди детей – на 47,5 процента.

«По статистике Минздрава России, в стационарном лечении нуждается лишь 1,2 процента пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Тюменская область – не исключение. По данным на 30 августа, в регионе развернуто 160 ковидных коек, 28 из них свободно. При ухудшении эпидемиологической ситуации количество коек может быть увеличено», – сообщила начальник областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.


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31 августа в 18:00, просмотров: 178, комментариев: 0
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