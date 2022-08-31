Аграриям Тюменской области помогает собрать урожай погода

В Тюменской области урожай зерновых и зернобобовых культур убран с более чем 25 процентов площадей. Сельхозпредприятия региона увеличили показатели прошлого года.

«Аграрии Тюменской области убрали четверть площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. На сегодня уже собрано более 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара. Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай», – рассказал губернатор Александр Моор.

Заместитель губернатора Владимир Чейметов на очередном заседании президиума регионального правительства доложил, что также собрано свыше 22 тысяч тонн картофеля. Урожайность этой культуры составила 299 центнеров с гектара – значительно больше, чем в прошлом году. Продолжается уборка овощей открытого грунта.

Выполняется и другая важная задача. Для сельхозживотных запасено 104 тысяч тонн сена и 590 тысяч тонн сенажа. Это более 90 процентов от потребности.