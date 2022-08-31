Россияне ожидают роста расходов на продукты и одежду

Каждый второй россиянин ожидает роста расходов на продукты питания в ближайшие месяцы, следует из опроса «ТеДо» (ранее PricewaterhouseCoopers). 30% ждут роста стоимости одежды и обуви, почти 20% — электроники и бытовой техники. Эксперты прогнозируют, что покупатели перейдут в режим экономии, пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что дальнейший рост цен связан с ослаблением рубля и дефицитом импортной продукции в ряде категорий. В «ТеДо» объясняют подорожание товаров рекордной за несколько десятилетий инфляцией на фоне падения реально располагаемых доходов россиян. По прогнозам Росстата, по итогам 2022 года инфляция составит 17,8% год к году. По оценкам Минэкономики, доходы россиян снизятся на 3,7%.

При этом опрошенные газетой ретейлеры сообщили о стабилизации цен на продовольствие - помог хороший урожай основных сельскохозяйственных культур. Снизились во втором квартале и средние цены на технику. Телевизоры подешевели на 17%, смартфоны — на 13%, заявили «Коммерсанту» в Wildberries.

Снижение расходов в этих категориях связано с тем, что потребители вообще отказываются от покупки товаров, а не из-за снижения их стоимости, считает руководитель практики по предоставлению услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров «ТеДо» Наталия Козлова. С ней согласен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, потребители оказались не готовы покупать товары по новым ценам и заняли выжидательную позицию.