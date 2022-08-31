Президент СССР скончался из-за долгой болезни

В ночь с 30 на 31 августа скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Информацию об этом огласили представители Центральной клинической больницы. Ранее СМИ сообщали, что его состояние здоровья ухудшилось.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – прокомментировали в ЦКБ «Интерфаксу». Агентство уточняет, что коронавирусом он не болел.