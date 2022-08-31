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Умер Михаил Горбачев

Президент СССР скончался из-за долгой болезни

Умер Михаил Горбачев
Фото: РИА Новости

В ночь с 30 на 31 августа скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Информацию об этом огласили представители Центральной клинической больницы. Ранее СМИ сообщали, что его состояние здоровья ухудшилось.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – прокомментировали в ЦКБ «Интерфаксу». Агентство уточняет, что коронавирусом он не болел.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 198, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 10:11
В 20 веке , столько было много велих руководителей, государственных руководителей. Были мировые войны и революции, определившие мировое развитие. И был человек несоразмерным своему времени. Ничтожнейший человек, разрушил и уничтожил великую Советску империю – Горбачев.
Даже некоторые руководители, уничтожившие своей деятельностью великое наследие Сталина. Мелкие партийный руководитель – Никита Хрущев. На его фоне полным ничтожеством смотрится Горбачев.
Он был человеком мелким, ничтожным. Он не мог управлять Великим Союзом. Он сдал все! Предал военых в ГДР. Вывез в чистое поле. Не смог отдать приказ, испугался , затрясся, КГБ и армии, уничтожить Ельцина и еже с ними. Он сдал все!
И не осознал что натворил!

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