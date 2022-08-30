Почти 40% россиян нечего откладывать с зарплаты

39% россиян не могут делать накопления с зарплаты из-за трат на текущие нужны. За десять лет доля граждан страны без накоплений сократилась на 14 п.п., свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Почти половина (44%) респондентов сказали, что если и откладывают деньги, то только после всех необходимых трат. Лишь 14% сначала откладывают, а потом распределяют оставшиеся средства на текущие нужды.
Результаты исследования также показали, что:
- сначала откладывают, а потом тратят чаще всего люди в возрасте 18–24 (21%) и 25–34 лет и жители городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. (19%);
- подход «трачу и ничего не откладываю» больше характерен для женщин (42%), чем для мужчин (36%). Такой стратегией руководствуются россияне 25–59 лет (41–44%), жители населенных пунктов с численностью населения ниже 500 тыс., в том числе сел;
- тратят, а затем откладывают чаще мужчины (48%). С таким подходом согласились 51% россиян в возрасте от 18 до 24 лет и половина опрошенных старше 60 лет, 55% жителей городов-миллионников и 47% респондентов из городов с численностью населения от 500 тыс. до 950 тыс., пишет РБК.