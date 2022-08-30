Журналистка и депутат из Тюменской области погибла в аварии под Пермью

Главный редактор медиахолдинга «Ишим ТВ» и депутат думы Ишима Елена Бочкарева погибла в ДТП. По информации сообщества «Ишим пере Подслушано» авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург в Суксунском районе 28 августа.

По предварительной информации, трактор МТЗ-82 с прицепом не уступил дорогу автомобилю «BMW» и столкнулся с ним. В авто также находились и другие люди, однако они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

«Она горячо любила Ишим – город, в котором родилась, училась в школе, в институте. Здесь начиналась ее трудовая биография, этому городу она посвятила свой талант и всю свою короткую, но яркую жизнь. Она любила телевидение и людей. Своей душевной щедростью, отзывчивостью, активной гражданской позицией Елена Михайловна Бочкарева заслужила уважение и авторитет и среди жителей города, и в профессиональной среде. Журналист, руководитель, организатор, счастливая жена и мама, она успела сделать много и как автор телевизионных проектов, и как депутат городской думы», – выразили соболезнования представители информационного центра правительства Тюменской области.

Похороны пройдут 1 сентября в Ишиме. В 12:00 в Богоявленском соборе начнется отпевание, после до 14:00 — прощание, затем захоронение на городском кладбище.