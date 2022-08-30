Каждый четвертый россиян оказался против выходного дня 1 сентября

35% россиян считают, что 1 сентября необходимо сделать выходным днем, 32% — только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob после опроса.

«Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (48%). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (36%). Но чаще всего идею депутатов поддерживают россияне с детьми (37%)», – сообщили представители портала.

Напомним, что правительство РФ утвердило праздничные дни на 2023 год. 1 сентября там нет.