В пять раз выросло число маскирующихся под зарубежные бренды сайтов в России

Число мошеннических сайтов, работающих от имени международных брендов, увеличилось в России в первом полугодии на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В конце прошлого года таких брендов было всего 120. Резкий рост произошел на фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Group-IB.

По оценке компании, для привлечения внимания мошенники используют более 2100 мировых брендов и торговых марок, выступая от имени компаний из сферы онлайн-ретейла, телекоммуникаций, сферы услуг, банковского сектора и других. По словам гендиректора компании «Фишман» Алексея Горелкина, самый массовый случай такого мошенничества — это сайты, предлагавшие купить бумагу в тот период, когда были перебои с поставкой товара. «В основном такое мошенничество нацелено на мелкий и средний бизнес», — отметил эксперт.

Исключить саму возможность появления новых фишинговых сайтов невозможно, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, ущерб для пользователей зависит как от наличия опыта взаимодействия с мошенниками у граждан, так и от оценки риска передачи третьим лицам собственных персональных данных и данных платежных средств.