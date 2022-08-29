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​В Тюменской области для детей-сирот приобретают 142 квартиры

На покупку жилья для детей-сирот в Тюменской области выделено 332 млн рублей

​В Тюменской области для детей-сирот приобретают 142 квартиры
Фото: admtyumen.ru

Из бюджета Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот дополнительно выделили 332 млн рублей. На эти средства будут приобретены 142 жилых помещения, рассказал в телеграм-канале губернатор Александр Моор.

«Принципиально важно, что все квартиры покупаем на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника. Заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей. Всего в 2022 году в специализированный жилищный фонд для детей-сирот планируем включить 459 квартир. Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам», – подчеркнул глава региона.

Обеспечение жильем детей-сирот под постоянным контролем властей Тюменской области. В августе в Ишиме квартиры получили 18 человек. В 2021 году детям-сиротам предоставили 335 квартир.

В 2022 году в регионе сохранены все жилищные программы. На их реализацию направят более пяти миллиардов рублей. На эти средства жильем обеспечат 2,3 тысячи семей.


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29 августа в 10:58, просмотров: 60, комментариев: 0
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