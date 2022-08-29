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​Число самозанятых в Тюменской области выросло до 61,6 тысячи человек

Александр Моор назвал преимущество легальной работы на себя

​Число самозанятых в Тюменской области выросло до 61,6 тысячи человек
Фото: admtyumen.ru

За год число самозанятых в Тюменской области выросло на 16,5 тысячи человек – до 61,6 тысячи. Наибольший прирост самозанятых зарегистрирован в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске. Люди трудятся в разных сферах: такси, грузоперевозки, салоны красоты, ремонт жилья, пошив одежды, репетиторство и другие.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале и назвал преимущества легальной работы.

«Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее. Мы предлагаем самозанятым гранты, возможность учиться, помогаем с размещением на маркет-плейсах. Только в этом году господдержка этого сектора экономики составит почти 13 миллионов рублей. Значение самозанятых для региональной экономики также повышается. За семь месяцев 2022 года они уже заплатили налогов как за весь прошлый год. С большим уважением отношусь к землякам, которые своим трудом делают жизнь лучше», – отметил глава региона.

Стоит отметить, что в регионе созданы все условия для людей, которые приняли решение работать на себя. При поддержке кадровых центров «Работа России» жители Тюменской области могут разработать и запустить свое дело.


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29 августа в 09:23, просмотров: 61, комментариев: 0
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