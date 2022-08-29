Роспотребнадзор не увидел необходимости антиковидных ограничений в школах

Необходимости возвращать антиковидные меры в образовательных учреждениях сейчас нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что весной и летом из-за спада заболеваемости ковидом были сняты некоторые ранее введенные ограничения. В частности, в детских и молодежных организациях разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Также было отменено требование, по которому за каждым классом в школах закреплялся кабинет.

В середине августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тыс. человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер, пишут «Ведомости».

В ХМАО за минувшие сутки выявили 631 новый случай коронавируса. Всего ковидом в регионе, по официальным данным, сейчас болеют 5 440 человек.