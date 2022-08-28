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В Тюменской области три девочки-подростка подозреваются в жестоком избиении односельчанина

Мужчину жестоко избили в Тюменской области – в совершении преступления подозреваются девочки-подростки

В Тюменской области три девочки-подростка подозреваются в жестоком избиении односельчанина
pixabay.com

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении трех девочек 17, 16 и 15 лет. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, сообщает СУ СКР по региону.

Преступление произошло 20 августа в селе Вагай Омутинского района Тюменской области. По версии следствия, девочки-подростки, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе конфликта с 36-летним мужчиной-односельчанином нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. С травмами пострадавшего доставили в больницу, где ему провели операцию.

«Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным портала 72.ру, девочки-подростки не только избили мужчину, но и изнасиловали его. «Сделали этой палкой, скорее всего. Девочка, которая все это убирала, потом выносила много палок. Перед этим с него сняли всю одежду, вывернули, пытались все это сжечь. Загнали его в угол в туалете, двери были выломаны, все-все было в крови», - рассказала сотрудница вокзала изданию.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 201, комментариев: 0
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