Рок-фестивалю Tyumen Rock & Cентябрьфест пройдет с 23 по 25 сентября

С 23 по 25 сентября в Тюмени состоится одно из самых зрелищных событий событийного туризма – рок-фестиваль Tyumen Rock & Cентябрьфест. На двух сценах концертной площадки выступят коллективы из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска. Будут организованы танцпол, аттракционы и торговля. На фестивале ждут гостей из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Тобольска, Нижневартовска, Кургана и других городов.

«Первый, прошлогодний, тюменский рок-фестиваль вызвал интерес, но не всем желающим его посетить тогда сумели создать комфортные условия. Именно поэтому в 2022 году принято решение провести «Сентябрьфест» уже в выставочном зале. Это для нас первое подобное мероприятие. Считаю, что именно сейчас время экспериментировать, искать новые формы деятельности для привлечения новой аудитории. Тем более в этом нас готовы поддержать тюменские рестораторы, которые обеспечат всех гостей фестиваля фирменными блюдами и напитками. Так что уйти голодным точно не получится», — рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Один из партнеров «Сентябрьфеста» — проект Visit Tyumen. Стоит отметить, что туристическая сфера в Тюменской области берет новые высоты. В регионе сегодня действует 15 местных туроператоров, которые предлагают более 60 экскурсий по региону. Именно они занимаются созданием туристического продукта, ежегодно увеличивая число маршрутов и количество новых объектов показа.