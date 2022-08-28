​На ремонт амбулатории в Ражево направили более десяти миллионов рублей

В Тюменской области продолжается ремонт сельских амбулаторий в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области» нацпроекта «Здравоохранение».

«Ее цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения», - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Так, тюменском селе Ражево Голышмановского городского округа готовится к открытию после капитального ремонта врачебная амбулатория.

«Ражевская амбулатория — структурное подразделение областной больницы № 11 — рассчитана на оказание медицинской помощи 1800 пациентам взрослого и детского населения. К ней прикреплены три сельских территории и одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов. В амбулатории предусмотрены кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, врача-педиатра, дневной стационар, физиокабинет. Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», одним из направлений которого является программа модернизации первичного звена здравоохранения. На ремонт амбулатории выделено более 10 миллионов рублей из муниципального бюджета», - рассказали в департаменте.