Авиакомпания Utair открыла рейсы в Нальчик

В маршрутной сети Utair с августа появилось новое направление – в Нальчик. Самолеты летают туда из Махачкалы и Сочи, сообщили в пресс-службе компании.

Рейс Махачкала – Нальчик выполняется по средам, туда – в 16:10, обратно – в 13:50, из Сочи в Нальчик самолет вылетает в 11:40, обратно – в 18:10.

«В сотрудничестве с местными властями и аэропортами мы оперативно реагируем на запросы жителей и постоянно расширяем маршрутную сеть. Сейчас Utair летает почти во все крупные города региона: Владикавказ, Грозный, Магас, Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик. Уверены, новые рейсы значительно улучшат транспортную доступность Кавказа», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.